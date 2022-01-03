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  4. Son dakika: Bakan Bilgin'den memur ve emekli maaşı zamlarıyla ilgili ilk açıklama

Son dakika: Bakan Bilgin'den memur ve emekli maaşı zamlarıyla ilgili ilk açıklama

03.01.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zamlarıyla ilgili artışı açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Bilgin'den memur ve emekli maaşı zamlarıyla ilgili ilk açıklama

Son dakika haberi.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” dedi.

"HAYIRLI OLSUN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranını açıkladıSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranını açıkladı


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin
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