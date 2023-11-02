SON DAKİKA | Bakan Bolat açıkladı: Yalova’daki uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi." dedi.
UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK! ❌— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 2, 2023
Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü… pic.twitter.com/wshoucO7gc