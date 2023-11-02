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  4. SON DAKİKA | Bakan Bolat açıkladı: Yalova’daki uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

SON DAKİKA | Bakan Bolat açıkladı: Yalova’daki uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

02.11.2023 09:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Bolat açıkladı: Yalova’daki uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi." dedi.


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