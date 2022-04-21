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Son dakika: Bakan Bozdağ açıkladı! 'Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...'

21.04.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Bursa'da ve bugün İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan saldırılar hakkında dikkat çeken bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bozdağ saldırıların eş zamanlı olduğunu ve kullanılanların aynı olduğunu belirtti.

Son dakika: Bakan Bozdağ açıkladı! 'Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...'

Son dakika haberi: Bakan Bozdağ kritik açıklamalar yaptı. Açıklamasında sığınmacılar meselesi ile Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine değinen Bozdağ, ayrıca 'cezaevlerinde işkence' iddialarına da yanıt verdi. Bakan Bozdağ dün Bursa'da gerçekleşen ve bir infaz koruma memurunun şehit olduğu saldırı ile bugün Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen saldırıyla ilgili önemli bir ayrıntıyı da paylaştı.

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Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Sığınmacılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye aynı tavrı devam edecek.

  • Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak.

  • Cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur. Şu ana kadar iddiaların hepsi asılsız çıktı.

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Bursa'daki patlama

  • (Bursa’da yaşanan saldırı) 1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, iz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek.

(DHA-İHA)

NE OLMUŞTU?

Bursa'da dün infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana gelmişti. Olayda 1 memur şehit olurken çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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Öte yandan bu sabah İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine bombalı saldırı düzenlenmişti.

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı, açıklamalar peş peşe geldiSon dakika! Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı, açıklamalar peş peşe geldi


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Bekir Bozdağ
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