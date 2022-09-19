Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Arnavutluk ile kritik 'Thodex' teması!

Bakan Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü. Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı. (DHA)
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