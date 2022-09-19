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  4. Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Arnavutluk ile kritik 'Thodex' teması!

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Arnavutluk ile kritik 'Thodex' teması!

19.09.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile görüştü.

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Arnavutluk ile kritik 'Thodex' teması!

Bakan Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü. Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Thodex
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