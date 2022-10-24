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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'başörtüsü' için referandum çağrısında bulunmuştu! Bakan Bozdağ'dan Anayasa'da değişiklik açıklaması: 'Görüşmeler sonrası karar verildi'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'başörtüsü' için referandum çağrısında bulunmuştu! Bakan Bozdağ'dan Anayasa'da değişiklik açıklaması: 'Görüşmeler sonrası karar verildi'

24.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Başörtüsünün yasal güvence altına alınmasıyla ilgili başlayan tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa'da değişiklik çağrısında bulunarak "Arkadaşlarıma talimat veriyorum" demiş, Adalet Bakanlığı çalışmalara başlamıştı. Cumartesi günü ise Erdoğan "Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" diyerek referandum çağrısında bulunmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görüşmeler sonrası tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'başörtüsü' için referandum çağrısında bulunmuştu! Bakan Bozdağ'dan Anayasa'da değişiklik açıklaması: 'Görüşmeler sonrası karar verildi'

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'başörtüsü' meselesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan süreçle ilgili açıklama geldi. Bozdağ, tek maddede değişiklik yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNE 'ANAYASA' KARŞILIĞI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla başörtüsü meselesinin yasal güvence altına alınması için Meclis'e yasa teklifi sunacaklarını açıklamış, bu açıklama yeni tartışmaların fitilini ateşlemişti. CHP söz konusu yasa teklifi Meclis'e verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Anayasa boyutunda bir değişikliğe işaret etmişti.

"ARKADAŞLARIMA TALİMATI VERİYORUM"

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı Anayasa'da değişiklik için çalışmalara başladı.

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ERDOĞAN: HAZIRLIKLARI YAPTIK, MECLİS'E GÖNDERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Malatya'daki toplu açılış törenindeki konuşmasında başörtüsü bir kez daha gündemindeydi. Erdoğan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

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"'Gel, Anayasa güvencesi altına alalım' diye teklif ettim. Bakalım gelebilecek mi, göreceğiz. Biz hazırlıkları yaptık, Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Maksat tüm milletimiz bunu görsün, yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmasına karşı ailenin korunmasını da dahil ederek hazırlık yaptık. Sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır."

REFERANDUM ÇAĞRISI: SIKIYORSA GEL

Erdoğan sözlerine şöyle devam ederek referandum çağrısında bulunmuştu:

"Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü için referandum' çağrısı! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü için referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"

KILIÇDAROĞLU: KAÇMAZSAN BU İŞ ÇÖZÜLÜR

Erdoğan'ın referandum çağrısına Kılıçdaroğlu ise CHP'nin sunduğu yasa teklifini desteklemesi çağrısıyla yanıt vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?"

Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…

24. MADDEDE DEĞİŞİKLİK KARARI

Bu tartışmaların ardından başörtüsü meselesiyle ilgili son açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Bozdağ, yürütülen çalışmaların ardından verilen kararı şu sözlerle açıkladı:

"Kılıçdaroğlu Meclis'e teklifi verince cumhurbaşkanımız artık böyle bir sorun olmadığını söyleyerek karşı teklifte bulundu. Biz çalışma yaptık, önce siyasilerle, ardından anayasa hukuku profesörlerle bir araya geldik. Daha sonra Kabine'de bir sunum yaptım. Çalışmalar sonrası şu karar alındı: Tek maddede yapalım. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlarımızı değil, aynı zamanda başı açık kadınlarımızın da hakkını, hukukunu koruyacak."

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