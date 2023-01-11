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  4. Son dakika | Bakan Bozdağ'dan 'Sinan Ateş' cinayeti hakkında açıklama: "Kimliği belli tetikçi aranıyor"

Son dakika | Bakan Bozdağ'dan 'Sinan Ateş' cinayeti hakkında açıklama: "Kimliği belli tetikçi aranıyor"

11.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili açıklamasında 13 kişinin tutuklandığını belirtirken "Kimliği belli tetikçi aranıyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak" dedi.

Son dakika | Bakan Bozdağ'dan 'Sinan Ateş' cinayeti hakkında açıklama: "Kimliği belli tetikçi aranıyor"

Son dakika haberi: Bakan Bozdağ, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye'nin gündemindeki 'Sinan Ateş' cinayetine ilişkin son durumu paylaşan Bakan Bozdağ ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

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"HER YÖNÜYLE AYDINLATILACAK"

'Sinan Ateş' cinayeti hakkında Bakan Bozdağ, "13 kişi tutuklandı. Kimliği belli tetikçi aranıyor. Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Bozdağ, 28 Şubat davası hükümlüleri Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkındaise "'Kocama hali'ne ilişkin raporlar Adli Tıp'tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor." dedi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN ADAYLIĞI YASA VE ANAYASA'YA UYGUN"

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar hakkında ise "Cumhurbaşkanımızın adaylığı yasa ve Anayasa'ya uygundur" diye konuştu.

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