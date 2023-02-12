SON DAKİKA | Bakan Bozdağ duyurdu! Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki davalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, "Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek" dedi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasından satırbaşları;

Yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı, 7 kişi gözaltına alındı, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Deprem bölgesinde tespit edilen 75 yağma ve hırsızlık olayı ile ilgili 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57 kişi tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi.

Deprem bölgesindeki yargılamalar ve davalar 2 ay süreyle ertelendi.

