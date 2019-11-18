Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yaptılar mı, hayır yapmadılar. Yapılması lazım, biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım. Bağdadi'nin yakın adamı İthavi'yi yakalayıp Irak'a verdik, Bağdadi'nin nerede olduğunu o gösterdi" açıklamasında bulundu.

