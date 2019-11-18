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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında, "ABD ve Rusya mutabakatların gereğini yapmadı, eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, ayrıca "Bağdadi'nin yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi" dedi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yaptılar mı, hayır yapmadılar. Yapılması lazım, biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım. Bağdadi'nin yakın adamı İthavi'yi yakalayıp Irak'a verdik, Bağdadi'nin nerede olduğunu o gösterdi" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Rusya Bağdadi

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