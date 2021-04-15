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  4. Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ile Dendias'tan ortak basın toplantısı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ile Dendias'tan ortak basın toplantısı

15.04.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile ortak basın açıklaması yapıyor. Çavuşoğlu, "Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ile Dendias'tan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile ortak basın açıklaması yapıyor.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Toplantıların pozitif atmosferde samimi şekilde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyorum. Yapıcı diyalog yoluyla sorunların çözüleceğini inanıyorum. Sorunlara 3. taraftan çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir. Provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır.

Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Sürecin yeniden başlaması önemli. Terörle mücadele konusunu da samimi şekilde ele aldık.

FETÖ, PKK, DHKP-C ile mücadele daha iyi iş birliği görmek arzumuzdur.

Bugünkü görüşmede ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldı. Bugün ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı da samimi şekilde değerlendirdi. Evet görüş ayrılıklarımız var ama sürecin yeniden başlaması önemli. Doğu Akdeniz'de biz her zaman hakça paylaşımdan yana olduk. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan AB'ye birçok öneride bulundu.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz. Atılabilecek adımları ele aldık. Uçak seferlerinin başlamasını önemli buluyoruz, aynı zamanda sınır kapılarının açılması da iki ülke için önemlidir. Tır şoförlerimizin son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları bugün Dendias ve heyetine aktarma imkanımız oldu.

Terörle mücadele konusunu da samimi şekilde ele aldık. Terörle mücadele daha etkin bir işbirliği görmek istiyoruz. Yasa dışı göç konusu hem Yunanistan'ın hem de Avrupa'yı ilgilendiren sorun. Bu sorun önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görülüyor.

Bugün Niko'yla da ay sonunda Cenevre'de buluşmak üzere teyitleştik. Herkesin bu toplantıya açık fikirlerle gelmesi önemli. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz.

Biz Türkiye olarak, özellikle AK Parti iktidara geldiğinden bu yana Rum vatandaşlarımızın sorunları konusunda diyalog içinde pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirdik. Aynı yapıcı yaklaşımı Batı Trakya Türkleri dahil oradaki soydaşlarımız için bizim de beklememiz gayet doğaldır. Her iki ülkedeki azınlıkların huzur ve refah içinde olması bizlerin de yararınadır.

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