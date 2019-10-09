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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi beklenen harekat ile ilgili, "Uluslararası hukuk çerçevesinde BM dahil Suriye ve ilgili ülkelere bildirimlerde bulunacağız. Tek hedefimiz buradaki teröristler" dedi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu Cezayir’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi:

Terör örgütünün esas amacı Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde BM dahil Suriye ve ilgili ülkelere bildirimlerde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bölgeye dönmesi mümkün olacak. Tek hedefimiz buradaki teröristler.

Ayrıntılar gelecek...

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