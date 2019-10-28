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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan mutabakat sonucunda teröristlerin çekilmesiyle ilgili "Rusya ile yaptığımız mutabakatta eğer burada 150 saat sonunda YPG'liler Kobani'den (Ayn el Arap) Irak'a kadar 444 km'de 30 km derinliğe çekilmezlerse Türkiye bu teröristleri buradan temizler." diye konuştu.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan Soçi Mutabakatı ve DAEŞ lideri Bağdağdi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BAĞDAĞDİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğiz. Sayın Trump da açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı. Müttefiklik ve stratejik işbirliği konusunda Türkiye de burada hareket etmiştir. Detaylarla ilgili açıklamaları bakanlıklarımız yapıyor. Biz bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez.

'ÇIKMAYAN VARSA TEMİZLERİZ'

ABD, 120 saat sonunda YPG'li teröristlerin buradan çıkarıldığını taahhüt etti. Dolayısıyla anlaşmamız da bu yöndeydi. Önce ara verme, sonra da teröristler çıktıktan sonra harekatı durdurmak. Eğer çıkmayan birisi varsa, taciz olursa Türkiye'nin vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz. Biz de bunları etkisiz hale getireceğiz. Aynı anlamda Rusya ile yaptığımız mutabakatta da eğer burada 150 saat sonunda YPG'liler Kobani'den (Ayn el Arap) Irak'a kadar 444 km'de 30 km derinliğe çekilmezlerse Türkiye bu teröristleri buradan temizler. Çıkmayan varsa temizleriz. Harekata ara verdik veya durdurduk demek hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Temizlik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Çavuşoğlu YPG DAEŞ bağdağdi

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