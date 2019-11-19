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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri kararına sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri kararına "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." diyerek sert tepki gösterdi.

ABD'DEN BATI ŞERİA KARARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediklerini duyurmuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu ABD israil Batı Şeria

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