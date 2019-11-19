Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri kararına "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." diyerek sert tepki gösterdi.

Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 19, 2019

ABD'DEN BATI ŞERİA KARARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediklerini duyurmuştu.

