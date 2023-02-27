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  4. Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net 'İsveç' mesajı! Koşulu açıkladı: 'Aksi takdirde mümkün değil'

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net 'İsveç' mesajı! Koşulu açıkladı: 'Aksi takdirde mümkün değil'

27.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliğine dair mesaj verirken verilen taahhütlerin yerine getirilmesi koşulunu vurguladı.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net 'İsveç' mesajı! Koşulu açıkladı: 'Aksi takdirde mümkün değil'

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendiren Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kur'an yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzelecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler." dedi.

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