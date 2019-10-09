HABER

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi beklenen harekat ile ilgili, "Uluslararası hukuk çerçevesinde BM dahil Suriye ve ilgili ülkelere bildirimlerde bulunacağız. Tek hedefimiz buradaki teröristler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu Cezayir’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi:

Terör örgütünün esas amacı Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız.

Ayrıntılar gelecek...

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Yason Burnu yeniden düzenleniyorYason Burnu yeniden düzenleniyor
İmamoğlu, Esenler Belediyesi'ni ziyaret ettiİmamoğlu, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
en az 50 bin pkk leşi istiyoruz.
İran da Çakallık peşinde yine. "ABD birlikleri bölgeyi terketmeli" iyi güzel . Sıkıntı yok Sonra ? "Suriye'deki Kürtler Suriye Ordusunu Desteklemeli" !!! Kimmis olum bu "Suriye'de ki Kürtler" ? ABD nin 30 Bin Tır Silah verdiği PKK PYD ye _Yeni Yol Haritası_ mı Çiziyorsunuz? Çakallar. Sizin o bahsettiğiniz "Suriye'deki Kürtler le Özerkliği Görüşebiliriz" demişti Kankanız Esed!
ADİ PİS AHLAKSIZ SURİYELİLERE..YER AÇIP EV YAPMAK İÇİN HEM ŞEHİT HEM PARA HARCAYACAĞIZ..FATURA BİZEE ÇIKACAK..?!!...BETER OLUN...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Ulaşım durdu, dumanlar gökyüzünü kapladı! Korkutan anlar

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.