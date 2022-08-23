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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın görüşeceği öne sürülmüştü! 'Üçlü zirve' iddiaları hakkında resmi açıklama

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın görüşeceği öne sürülmüştü! 'Üçlü zirve' iddiaları hakkında resmi açıklama

23.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde İsrail ile Türkiye'nin karşılıklı büyükelçi atama kararının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, atama kapsamında taslak çalışmasının bitmek üzere olduğunu belirterek önümüzdeki günlere işaret etti. 'Suriye ile diyalog olur mu?' sorusuna da kritik bir yanıt veren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşeceği iddialarını ise yalanladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın görüşeceği öne sürülmüştü! 'Üçlü zirve' iddiaları hakkında resmi açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklamaları! Son dönemde siyasetin de gündemine oturan Suriye ile ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beşer Esad'ın görüşeceği iddialarına Çavuşoğlu açıklık getirdi. Çavuşoğlu, öte yandan İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamalarının ne zaman yapılacağıyla ilgili "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek." açıklamasında bulundu.

"DİYALOG İÇİN ŞART OLMAZ"

Çavuşoğlu Suriye ile ilişkiler konusunda şunları söyledi:

  • İstihbarat örgütleri arasında temas var, kalıcı barış için adım atılmalı, diyalog için şart olmaz.

  • Diyalog için şart olmaz ama öncelikle Suriye’nin teröristlerden temizlenmesi lazım.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad'ın üçlü zirvede bir araya geleceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

"İSRAİL İLE DİYALOG SAYESİNDE FİLİSTİN DAVASINI DAHA İYİ SAVUNACAĞIZ"

İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamasıyla ilgili "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Taslak çalışmamız bitmek üzere." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ile ilişkiler konusunda ise şöyle konuştu:

"Filistin’in ‘Fetih’ kanadı gerekse de ‘Hamas’ kanadı bizim İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye’nin taviz vereceği anlamına gelmez."

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Büyükelçi Mevlüt Çavuşoğlu

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