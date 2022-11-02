Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan gündem olacak Yunanistan sözleri! "Bize saldırıya hazırlanması demek beynini peynir ekmekle yemesi gibi"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da SETA tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası” konulu paneldeki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.
"YUNANİSTAN'A DİYORUZ Kİ ARKANIZDA KİMİN OLDUĞUNA DEĞİL, KARŞINIZA KİMİ ALDIĞINIZA BAKIN"
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan’a diyoruz: Arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın. Ben her konuda şahsen diyalogdan yanayım. Yunanistan'ın da samimi olması lazım.
"ABD'NİN KANTARI BOZULDU"
- Yunanistan'da bulunan ABD Büyükelçisinin attığı Yunanistan'ı destekleyen tweet'ler... Türkiye'de de ABD Büyükelçisi var. ABD'nin terazisi, kantarı bozuldu. Kendilerini uyardık. Yunanistan'ı çözümden daha fazla uzaklaştırdığını söyledik. Kıbrıs'ta Rum kesimine yönelik ambargo vardı, 1 yıllığına kaldırdı. Onlar bir karar aldık, biz de adım attık, İHA, SİHA, takviye yaptık.
"YUNANİSTAN'INKİ HAYAL BİLE DEĞİL AMA MISIR İÇİN BU BİR GERÇEK"
- Libya'yla hidrokarbon anlaşması Mısır'ın aleyhine değil ki. Mısır bizimle anlaşma imzalarsa Yunanistan'la yaptığı anlaşmadan katbekat deniz yetki alanı elde edecek. Yunanistan'ınki hayal bile değil ama Mısır için bu bir gerçek.
TAHIL KORİDORU DİPLOMASİSİ
- Tahıl koridoruyla ilgili Lavrov’la iki kez görüştüm, Rusya’nın saldırılar sonrası güvenlik talebi var. Çabamız devam ediyor.