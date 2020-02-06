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  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 11:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin yeni yaptığı açıklamada "Sahada bizim hedefimiz Rusya değildir. Saldırıyı yapan rejimdir. Bizim askerimize saldıran rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir. Elbette bizim sabrımızın da sınırı var. Sekiz şehit olduktan sonra karşılığını verdik. Rejim saldırganlığına devam ederse durmayız" dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

İdlib'te Suriye rejimin Türk askerine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Putin de bir araya gelecek. Sahada bizim hedefimiz Rusya değildir. Saldırıyı yapan rejimdir. Bizim askerimize saldıran rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir. Elbette bizim sabrımızın da sınırı var. Sekiz şehit olduktan sonra karşılığını verdik. Rejim saldırganlığına devam ederse durmayız."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib Rusya Suriye rejim

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
savaşa hazır olun .. ülkeyi batırdılar yapılanları ört bas etmenin en kolay yolu milli duygular hayde bre
sadece atın hep aynı makarat ,asarım ,keserim vs sonuç koskoca bir sıfır zerre inancım yok size
trump tan aldiniz gazı yine.azledilmesi iptal oldu ya
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