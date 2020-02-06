Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

İdlib'te Suriye rejimin Türk askerine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Putin de bir araya gelecek. Sahada bizim hedefimiz Rusya değildir. Saldırıyı yapan rejimdir. Bizim askerimize saldıran rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir. Elbette bizim sabrımızın da sınırı var. Sekiz şehit olduktan sonra karşılığını verdik. Rejim saldırganlığına devam ederse durmayız."



