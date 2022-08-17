Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş 'İsrail' açıklaması! Karşılıklı büyükelçi atama kararı alındı

Son dakika haberi: Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecinde kritik büyükelçi adımı! Son gelişmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmen duyurdu. Çavuşoğlu "Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'DEN DE OLUMLU ADIM GELDİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildayev ile görüşmesi sonrası düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor" dedi.

İki ülke arasında diyalog sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog arasında mart ayında yapılan görüşmeyle başladığını belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:



Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

"Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail’de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail’den de olumlu adım geldi."

Çavuşoğlu açıklamasında ayrıca "Filistin, Kudüs ve Gazze’yi savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.,

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Bu açıklamadan kısa süre önce İsrail'de de Başbakanlık, Türkiye'yle ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi kararı alındığını açıkladı.

Başbakan Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin büyükelçilerinin göreve başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "İlişkilerin iyileştirilmesi, iki ülke halkı arasında ekonomik, ticari ve kültürel bağların derinleşmesine ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine" katkı sağlayacaktır" denildi.

(BBC)

