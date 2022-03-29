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  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi sonrası flaş açıklama: 'Çok memnunuz'

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi sonrası flaş açıklama: 'Çok memnunuz'

29.03.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu en anlamlı ilerlemenin bugün kaydedildiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca tarafların yakınlaşmasına katkı sağladıklarından ötürü "Çok memnunuz" dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi sonrası flaş açıklama: 'Çok memnunuz'

İstanbul'da Ukrayna-Rusya heyetlerinin çözüm arayışına yönelik görüşmelerinin ilk ayağı bugün sonlandı. Görüşmenin ardından iki taraf da açıklama yaparken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu bazı konularda uzlaşmanın sağlandığını belirtti.

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"TARAFLARIN YAKINLAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

İşte Çavuşoğlu'nun müzakerelere ilişkin değerlendirmesinden satır başları:

"Bugün iki tarafı bir araya geldik. Toplantının açılışının Cumhurbaşkanımız tarafından yapılması her ülkeye ve barışın sağlanması konusunda verdiğimiz önemin göstergesidir.

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"Tarafların daha da yakınlaştığını görüyoruz. Buna katkı sağladığımız için çok memnunuz.

"ÜLKE LİDERLERİNİN BİR ARAYA GELMESİ GÜNDEMDE"

"Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışına varıldı. En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi.

"Her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi ardından ülke liderlerinin bir araya gelmeleri gündemdedir. Ciddi konular daha üst zirvelerde görüşülecektir."

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