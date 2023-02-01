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  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliği hakkında önemli açıklama! "Somut adım göremedik"

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliği hakkında önemli açıklama! "Somut adım göremedik"

01.02.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği hakkında "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliği hakkında önemli açıklama! "Somut adım göremedik"

Son dakika haberi: İsveç'te son haftalarda yaşanan skandallardan sonra NATO üyeliğine dair Türkiye'den açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, "İsveç'ten somut bir adım göremedik" dedi.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuya dair açıklamalar yapan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Şu aşamada Türkiye'nin bu üyelik sürecini ayırma gibi bir çalışması yok. Bu NATO çerçevesinde atılacak bir adım. Eğer iki ülke ve NATO, üyelik sürecini ayırmak isterse Türkiye de Finlandiya'nın NATO üyeliğini değerlendirecektir" dedi.

(İHA)

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