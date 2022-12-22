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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili dikkat çeken sözler 'İmkansızı istemiyoruz'

22.12.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tabias Billström ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve 3'lü mutabakat hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili dikkat çeken sözler 'İmkansızı istemiyoruz'

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YLA 3'LÜ MUTABAKAT

Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok.

FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Savunma sanayi firmalarımız (İsveç'ten) bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı.

Biz imkansızı istemiyoruz. Terörle mücadelemize sizden (İsveç ve Finlandiya) destek istiyoruz. Sizinle (İsveç) de ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde. Müttefik olmak istediğiniz bir ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı bekliyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Her iki ülke bazı ilerlemeler kaydetti. Biz atılan adımları açıkça kabul ediyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. (AA/İHA/DHA)

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Finlandiya İsveç Mevlüt Çavuşoğlu

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