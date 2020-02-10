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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 12:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Kıbrıs Türk halkı, çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye'ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor" sözleriyle ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Akıncı'nın "Kıbrıs Türk halkı, çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye'ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor" sözlerine ilişkin olarak "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Rus heyetiyle İdlib görüşmesine ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı" dedi.

MUSTAFA AKINCI NE DEMİŞTİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, The Guardian gazetesine verdiği demeçte "Federal çözüm sağlanmazsa adadaki bölünmüşlük kalıcı olabilir" ifadesi sert tepki toplamıştı.

Gelen eleştiriler sonrasında “Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye´ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor” diyen Akıncı, şunları söyledi:

"Kendi kendini yöneten, kendi kendine yeten, kendi kurumlarında gerçek manada söz sahibi olan bir yapıyı özlüyor. Elbette özellikle ekonomi ve diğer alanlarda başarmamız gerekenler olduğu da kuşkusuzdur. Toplumumuz ilhak olasılığını ise asla benimsemiyor. Böyle bir halkın seçtiği lider olarak, Kırım ile ilişkilendirilerek sorulan soruya verdiğim cevap başka ne olabilirdi ki?

'İLK DEFA SÖYLEMEDİĞİM SÖZLERİN ARKASINDAYIM'

Evet, Kırım benzeri bir ilhak senaryosunun korkunç olduğunu ve bunun Kıbrıs Türklerinin olduğu gibi Türkiye’nin de yararına bir gelişme olmayacağını belirttim. KKTC´yi asıl ortadan kaldıracak senaryo da budur. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin de arkasındayım; çünkü Kıbrıs Türk halkının gerçek duygu ve düşüncesi budur.

Esas olan KKTC’nin iki eşit kurucu devletten birine dönüşerek federal çatı altında ve uluslararası hukuk içinde hak ettiği saygın yeri almasıdır. Bu çabaya destek olunması gerekir. Böylesi bir Kıbrıs, kuzeyi ve güneyi ile Türkiye’ye dost bir coğrafya olur. Bu da herkesin yararınadır.

‘Kıbrıs Türk´tür Türk kalacaktır’ siyaseti 1950’lerin sloganıdır. Gerçek durumla ilişkisi yoktur. Kıbrıs'ta yaşayan farklı toplumlar vardır ve barış içinde yaşayacakları federal bir düzen arayışı sürmektedir.

Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik, hoşgörü ve barış kültürünü içselleştirmiş bir halk olarak çağdaş Avrupa değerlerinde bir yaşam için mücadelesini sürdürmek istiyor. Bu mücadeleye ancak saygı duyulur, saldırı yapılmaz. Düzeyimi koruyarak vereceğim cevap budur. Yapılan bazı açıklamalarda istendiği gibi asıl cevap, elbette halkın vereceği cevaptır."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

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