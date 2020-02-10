Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Akıncı'nın "Kıbrıs Türk halkı, çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye'ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor" sözlerine ilişkin olarak "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Rus heyetiyle İdlib görüşmesine ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı" dedi.

MUSTAFA AKINCI NE DEMİŞTİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, The Guardian gazetesine verdiği demeçte "Federal çözüm sağlanmazsa adadaki bölünmüşlük kalıcı olabilir" ifadesi sert tepki toplamıştı.

Gelen eleştiriler sonrasında “Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye´ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor” diyen Akıncı, şunları söyledi:

"Kendi kendini yöneten, kendi kendine yeten, kendi kurumlarında gerçek manada söz sahibi olan bir yapıyı özlüyor. Elbette özellikle ekonomi ve diğer alanlarda başarmamız gerekenler olduğu da kuşkusuzdur. Toplumumuz ilhak olasılığını ise asla benimsemiyor. Böyle bir halkın seçtiği lider olarak, Kırım ile ilişkilendirilerek sorulan soruya verdiğim cevap başka ne olabilirdi ki?