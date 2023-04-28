Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sudan'dan tahliyelerimiz devam ediyor. 1834 kişiyi tahliye ettik. 249'u 19 farklı ülkenin vatandaşı. Onları İstanbul'dan ülkelerine gönderiyoruz. Bunların 1457'sini Etiyopya üzerinden tahliye ettik. Uzun bir yolculuktu sınırda yavaşlık vardı. Başbakan'ın talimatıyla vatandaşlarımız hızlı bir şekilde geçti.

Mısır üzerinden 48 mühendis ve teknisyenimizi getirdik. Bir madende görev yapıyorlardı. Suudi Arabistan üzerinden 59 vatandaşımızı getirdik. Yaklaşık 2 bin 600 vatandaşımız var. Bize 'dönmek istiyorum' diyen her vatandaşımızın bilgisini alıyoruz. Bazıları kalmak istiyor. Bazıları başkentten çatışma bölgesinden uzakta yaşıyorlar onlar kalmak istediklerini söylediler. Havaalanı uçuşlara açılınca askeri uçaklarımızı da bölgeye gönderdik. Bugün yine bir askeri uçağımız 270 vatandaşımızı alarak ayrıldı. Hartum'un kuzeyindeki havaalanına 2 uçak gönderdik. Askeri uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. Hangi tarafın niye yaptığı belli değil. Hasar tespitini arkadaşlarımız yaptı. 2 uçağımız da kalkış yapacak durumda. Bugün o uçakların ikisi de kalkacak önce Mısır'a gidecekler. Hava Kuvvetlerimiz bunu koordine ediyor. 90 vatandaşımızı da oradan çıkaracağız.



