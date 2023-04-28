HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

28.04.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sudan'dan tahliyelerimiz devam ediyor. 1834 kişiyi tahliye ettik. 249'u 19 farklı ülkenin vatandaşı. Onları İstanbul'dan ülkelerine gönderiyoruz. Bunların 1457'sini Etiyopya üzerinden tahliye ettik. Uzun bir yolculuktu sınırda yavaşlık vardı. Başbakan'ın talimatıyla vatandaşlarımız hızlı bir şekilde geçti.

çavuşoğlu2

Mısır üzerinden 48 mühendis ve teknisyenimizi getirdik. Bir madende görev yapıyorlardı. Suudi Arabistan üzerinden 59 vatandaşımızı getirdik. Yaklaşık 2 bin 600 vatandaşımız var. Bize 'dönmek istiyorum' diyen her vatandaşımızın bilgisini alıyoruz. Bazıları kalmak istiyor. Bazıları başkentten çatışma bölgesinden uzakta yaşıyorlar onlar kalmak istediklerini söylediler. Havaalanı uçuşlara açılınca askeri uçaklarımızı da bölgeye gönderdik. Bugün yine bir askeri uçağımız 270 vatandaşımızı alarak ayrıldı. Hartum'un kuzeyindeki havaalanına 2 uçak gönderdik. Askeri uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. Hangi tarafın niye yaptığı belli değil. Hasar tespitini arkadaşlarımız yaptı. 2 uçağımız da kalkış yapacak durumda. Bugün o uçakların ikisi de kalkacak önce Mısır'a gidecekler. Hava Kuvvetlerimiz bunu koordine ediyor. 90 vatandaşımızı da oradan çıkaracağız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok şaşırdım' diyerek yüklendi: Açıklamalar peş peşe geliyor!'Çok şaşırdım' diyerek yüklendi: Açıklamalar peş peşe geliyor!
Eski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet kameradaEski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet kamerada
Sizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke olduSizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Araç muayenesinde yeni dönem, artık...

Araç muayenesinde yeni dönem, artık...

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!

Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışı

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışı

İlginizi Çekebilir

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.