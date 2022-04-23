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  4. SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Hava sahasını kapattık"

SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Hava sahasını kapattık"

23.04.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere ilişkin açıklama yaparken ABD ile ilişkiler ve F-16'lar konusuyla ilgili ise "ABD yönetiminin kesinlikle yapıcı bir tutumu var." dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasının kapatıldığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Hava sahasını kapattık"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı, müzakere süreci ve ABD yönetimiyle F-16'lar konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rusya ile Ukrayna hassas konuları müzakere ediyor, arka kapı diplomasisi işliyor.

Rusya ile Ukrayna müzakerelerinde ortak deklasrasyon taslağı olduğunu görüyoruz.

Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık.

ABD yönetiminin F-16'lar konusunda kesinlikle yapıcı bir tutumu var.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu

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