SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Hava sahasını kapattık"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı, müzakere süreci ve ABD yönetimiyle F-16'lar konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Rusya ile Ukrayna hassas konuları müzakere ediyor, arka kapı diplomasisi işliyor.
Rusya ile Ukrayna müzakerelerinde ortak deklasrasyon taslağı olduğunu görüyoruz.
Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık.
ABD yönetiminin F-16'lar konusunda kesinlikle yapıcı bir tutumu var.
Ayrıntılar geliyor...