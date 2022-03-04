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  4. Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'ya 'Antalya' çağrısı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'ya 'Antalya' çağrısı

04.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'ya çağrıda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'ya 'Antalya' çağrısı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'ya çağrıda bulunarak, "Şartlar el verirse iki ülkenin (Rusya-Ukrayna) bakanlarını Antalya’daki forumda görüştürmek isteriz" dedi.

UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER

Bakan Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi. Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya’ya geçirilerek Türkiye’ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

"Amacımız bir an önce savaşın sona ermesi" diyen Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu söyledi.

AA

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Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu son dakika haberi
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