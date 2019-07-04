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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 ve Doğu Akdeniz açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında çok tartışılan S-400 konusunda soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşma, artık teslim süresi konuşuluyor" dedi. Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili, "Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz tehditlerinin bizim için hiçbir anlamı yok, onlar da biliyor ki bize karşı hiçbir adım atamazlar, atarlarsa gerekli cevabı alacaklarını biliyorlar. Biz gerekli bilgilendirmeyi net bir şekilde yaptık" dedi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 ve Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan S-400'lerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin bir defa maliyeti çok yüksek. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ancak NATO ülkelerinden rica ediyoruz. NATO'nun bu konudaki kapasitesi belli. S-400'ler acil durumda kullanılacak bir sistem. Teslim tarihi temmuzun ortalarına doğru konuşuldu. Tarihini buradaki arkadaşlarımız ve Rusya'daki ilgili kişiler birlikte karar verecek.

Türkiye ile Rusya arasında olan güven, Cumhurbaşkanımız ve Putin arasında görüşüldü. Suriye'deki saldırıların bitmesi gerekiyor. Rusya'nın kendi güvenlik endişeleri var ama bunların hepsi görüşülüyor. İdlib kritik bir konu. Siyasi ve insani açıdan kritik. Terörle mücadele dahil bütün konuları ele almazsak Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından zafiyete düşmüş oluruz.

CEMİL BAYIK AÇIKLAMASI

Cemil Bayık'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorlarmış. Kırmızı bültenle aranan bir kişi nasıl oluyor da İsviçre'ye gidebiliyor. Önümüzdeki günlerde İsviçre Dışişleri Bakanı ziyaretime geliyor, bunu da konuşacağım. Terör tanımı konusunda dünya ilginç bir süreçten geçiyor, ama terörle mücadele konusunda dünya büyük bir zafiyet içinde. Bunu da başlatan ABD'dir. Herkes ifade özgürlüğü diyor. Peki terör propagandası basın özgürlüğüne girer mi diyorsun, hayır diyorlar. Washington Post, DEAŞ'ın başındaki Bağdadi'nin makalesini yayınlar mı? Herhangi bir El Kaide yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Yazılı protestomuzu yaptık. BM'nin bu tür terör örgütleriyle işbirliği içinde olmaması gerekiyor. BM'den FETÖ'cüleri çıkardık şimdi bu terör örgütü bağlantısı olanların bağlarını koparmak için mücadele edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM

Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz tehditlerinin bizim için hiçbir anlamı yok, onlar da biliyor ki bize karşı hiçbir adım atamazlar, atarlarsa gerekli cevabı alacaklarını biliyorlar. Biz gerekli bilgilendirmeyi net bir şekilde yaptık.

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Anahtar Kelimeler:
S-400 savunma sistemi Mevlüt Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Siz Osman Öcalanı nasıl bilmiyorsanız adamlarda bilmiyor olabilirler,ayrıca onuda resmi tv kanalınada çıkarmadılar sonuçta.
hani temmuz başıydı yavaş yavaş temmuz ortası olmadı agustosbilemedin eylül engec ekim:))
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