Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Birlikte çalışmaya hazırız

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de Rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Bütçe Görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye ile ilişkilere değinen Çavuşoğlu, Suriye'de rejimin gerçekçi davranması durumunda, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESERİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik olası kara harekatına ilişkin olarak da, "PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin vermeyiz, kim ne derse desin gereğini yaparız, muhataplarımız sessiz kalırsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." ifadelerini kullandı.

