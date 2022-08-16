Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan ‘Suriye’ açıklaması: Sözlerimi çarpıttılar

Türkiye ile Suriye arasında yeni bir dönemin başlayacağı iddia edilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan son dakika açıklamaları geldi. Çavuşoğlu, Suriye'de muhalefet ile rejimin barıştırılması iddiası için “'Barıştırma' değil de 'uzlaştırma' kelimesini kulandım. Sadece Suriye değil Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttı. Rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Kalıcı bir çözüm siyasi çözümdür.” ifadelerini kullandı.

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