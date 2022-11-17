Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl anlaşması ile ilgili açıklama! 'İnşallah bir daha uzatmaya gerek kalmaz'

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Tahıl anlaşmasının uzatılmasına dair değerlendirmelerde bulunan Çavşoğlu, "Tahıl anlaşması 4 ay daha uzatıldı. İnşallah bir daha uzatmaya da ihtiyaç kalmaz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASI

BM ile temaslarımızı sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerle görüşmesinde gündeme getirdiği gibi biz de ABD ile, diğer taraftan Avrupalı müttefiklerimizle süreci yürüttük. Bazı zorluklar oldu ama epey mesafe katedildi. Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya’nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. Bu adımlar güven artırıcı adımlardır. Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 4 ay daha uzatıldı. İnşallah bir daha uzatmaya da ihtiyaç kalmaz, o zamana kadar ateşkes olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Putin'le hem Zelenskiy'le temasları olacaktır.

