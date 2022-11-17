HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl anlaşması ile ilgili açıklama! 'İnşallah bir daha uzatmaya gerek kalmaz'

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl anlaşması ile ilgili açıklama! 'İnşallah bir daha uzatmaya gerek kalmaz'

17.11.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkiidaşı ile birlikte Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Tahıl anlaşmasının uzatılması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Tahıl anlaşması 4 ay daha uzatıldı. İnşallah bir daha uzatmaya da ihtiyaç kalmaz" dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl anlaşması ile ilgili açıklama! 'İnşallah bir daha uzatmaya gerek kalmaz'

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Tahıl anlaşmasının uzatılmasına dair değerlendirmelerde bulunan Çavşoğlu, "Tahıl anlaşması 4 ay daha uzatıldı. İnşallah bir daha uzatmaya da ihtiyaç kalmaz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASI

BM ile temaslarımızı sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerle görüşmesinde gündeme getirdiği gibi biz de ABD ile, diğer taraftan Avrupalı müttefiklerimizle süreci yürüttük. Bazı zorluklar oldu ama epey mesafe katedildi. Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya’nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. Bu adımlar güven artırıcı adımlardır. Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 4 ay daha uzatıldı. İnşallah bir daha uzatmaya da ihtiyaç kalmaz, o zamana kadar ateşkes olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Putin'le hem Zelenskiy'le temasları olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkiidaşı Vahidi ile telefonda görüştüİçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkiidaşı Vahidi ile telefonda görüştü
Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması!Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması!
Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu son dakika

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

‘Cepte rakam’ diyerek yeni asgari ücreti açıkladı

‘Cepte rakam’ diyerek yeni asgari ücreti açıkladı

81 ilde uygulanacak! "Gerekli talimatları verdim"

81 ilde uygulanacak! "Gerekli talimatları verdim"

Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt

Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt

Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"

Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

İlginizi Çekebilir

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.