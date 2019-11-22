Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

G-20 toplantısı için Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya kentinde Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmede "Birlikte Türkiye-Japonya ilişkilerini daha da geliştireceğimizden şüphemiz yok. Sizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum" dedi.

YURT DIŞINDA YAŞAN TÜRKLERE EHLİYET MÜJDESİ

Nagoya'daki başkonsolosluk açılışına da katılan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi verdi. Dışişleri Bakanı, atılacak imzayla bir ay içinde ehliyetlerin yurt dışındaki misyonlardan alınabileceğini söyledi.

