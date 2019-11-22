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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi verdi. Bakan Çavuşoğlu yurt dışında yaşayan Türklerin ehliyetlerini bulundukları ülkelerden alabileceklerini açıkladı.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

G-20 toplantısı için Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya kentinde Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmede "Birlikte Türkiye-Japonya ilişkilerini daha da geliştireceğimizden şüphemiz yok. Sizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum" dedi.

YURT DIŞINDA YAŞAN TÜRKLERE EHLİYET MÜJDESİ

Nagoya'daki başkonsolosluk açılışına da katılan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi verdi. Dışişleri Bakanı, atılacak imzayla bir ay içinde ehliyetlerin yurt dışındaki misyonlardan alınabileceğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ehliyet yurt dışında yaşayan türkler

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herşey onlar için tüm hakları geri alınacı yere hak verilmesi çok yanlış bir durum bu ülkeye ne faydaları var ki
ilk önce Türkiye'deki ehliyet sahiplerini bir denetle
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