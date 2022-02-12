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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile görüştü

12.02.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...


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Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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