Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile görüştü

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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