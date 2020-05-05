Son dakika: Bakan Çavuşoğlu yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor.

Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz.

Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı.

Şu ana kadar yurt dışında maalesef 473 vatandaşımız hayatını kaybetti.



