HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısının 473 olduğunu açıkladı.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor.

Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz.

Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı.

Şu ana kadar yurt dışında maalesef 473 vatandaşımız hayatını kaybetti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
2 kişide koronavirüs çıkınca 29 ev karantinaya alındı2 kişide koronavirüs çıkınca 29 ev karantinaya alındı
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...

En Çok Okunan Haberler

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! Yeni gelişme

Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! Yeni gelişme

ABD’li perakende devi konkordato başvurusu yaptı

ABD’li perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Diğer Haberler
Kısıtlama kalktı! Bodrum'a tatilciler yeniden gelmeye başladı

Kısıtlama kalktı! Tatilciler yeniden gelmeye başladı

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur? Hıdırellez duası nasıl yapılır?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

2 kişide koronavirüs çıkınca 29 ev karantinaya alındı

2 kişide koronavirüs çıkınca 29 ev karantinaya alındı

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

Seyahat kısıtlamasının sona erdi, Malatya'da araç yoğunluğu başladı

Kısıtlama sona erdi, araç yoğunluğu başladı

Yüksekova'da heyelan! Van ve Hakkari'ye ulaşım sağlanan yol 4 gündür kapalı

Yüksekova'da heyelan! Van ve Hakkari'ye ulaşım sağlanan yol 4 gündür kapalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.