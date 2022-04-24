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Son Dakika: Bakan Dönmez Kılıçdaroğlu'na seslendi! "O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?"

24.04.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Keçiören’de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?" dedi. Bakan Dönmez, "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. O evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Dönmez Kılıçdaroğlu'na seslendi! "O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?"

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara’nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi’nde bir aileyi ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu’nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti. Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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"KILIÇDAROĞLU, O GECE ELEKTRİKLER GERÇEKTEN KESİK MİYDİ?"

Bakan Dönmez sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” (İHA)


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