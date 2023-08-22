Son dakika | Bakan Fidan'dan BM'ye 'KKTC' tepkisi: "Kuruluş ruhuyla bağdaşmamakta"

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristanlı mevkiidaşıyla birlikte kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde BM ile yol gerilimine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "BM'nin tarafsızlığının yitirildiğine inanıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN AB

Bakan Fidan Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 2 açıdan ele alınması gerektiğini dile getirdi. AB üyelik sürecinin rasyonel değil siyasi yeniden bakıldığına dikkat çekti. Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik bir hamle olabileceğini belirten Fidan, 'AB katılaşmış tutumlarını yeniden değerlendirmeli' dedi.

BULGARİSTAN: TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel açıklamasında "Türkiye AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir" ifadelerini kullandı.



