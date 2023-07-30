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Son dakika! Bakan Fidan'dan kritik İsveç teması

30.07.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kur'an-Kerim'e yapılan alçak saldırılar ele alındı.

Son dakika! Bakan Fidan'dan kritik İsveç teması

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SOMUT ADIM VURGUSU

Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

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İsveç Hakan Fidan

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