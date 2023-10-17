Son dakika | Bakan Fidan, Hamas ile kurulan kritik teması açıkladı! "Siyasi kanatla bunları görüşmeye başladık"

Son dakika haberi: Hamas-İsrail çatışmasının durması için Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'ın başkenti Beyrut’a gitti. Fidan burada Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin Hamas'ın siyasi kanadıyla rehineler konusunda görüşmelere başladığını kaydetti.
İşte Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Gazze’de devam eden savaş durdurulmalı.
Neredeyse uluslararası kabul haline elmiş 1967 sınırlarına dayanan iki devletli Kudüs’ün başkenti olduğu bir Filistin devleti kurulması konusunda uluslararası arası adımın atılması zamanı gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur.