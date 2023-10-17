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Son dakika | Bakan Fidan, Hamas ile kurulan kritik teması açıkladı! "Siyasi kanatla bunları görüşmeye başladık"

17.10.2023 12:53 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Dünyanın birçok ülkesinden Hamas'ın İsrail'den kaçırdığı rehineler için Türkiye'ye talepler geldiği dünya basınına yansımıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hamas'ın siyasi kanadıyla bu konuları görüşmeye başladık" diyerek Türkiye'nin özellikle çocukların, kadınların ve yabancıların bırakılmasına yönelik çabalarını vurguladı. Fidan ayrıca "Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor" mesajını verdi.

Son dakika | Bakan Fidan, Hamas ile kurulan kritik teması açıkladı! "Siyasi kanatla bunları görüşmeye başladık"

Son dakika haberi: Hamas-İsrail çatışmasının durması için Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'ın başkenti Beyrut’a gitti. Fidan burada Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin Hamas'ın siyasi kanadıyla rehineler konusunda görüşmelere başladığını kaydetti.

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"DAHA BÜYÜK SAVAŞ DA ÇIKABİLİR, TARİHİ BİR BARIŞ DA"

İşte Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

  • Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Gazze’de devam eden savaş durdurulmalı.

  • Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor.

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  • Neredeyse uluslararası kabul haline elmiş 1967 sınırlarına dayanan iki devletli Kudüs’ün başkenti olduğu bir Filistin devleti kurulması konusunda uluslararası arası adımın atılması zamanı gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur.

  • Birinin toprağına gelip oraya insan yerleştiriyorsunuz. Buna da yerleşimci diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun artık böyle ifade edilmesi gerekiyor. Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi.

"HAMAS'IN SİYASİ KANADIYLA BU KONULARI GÖRÜŞMEYE BAŞLADIK"

  • Çeşitli ülkelerden özellikle vatandaşlarının salıverilmesi konusunda talepler aldık. Bunun neticesinde Hamas'ın siyasi kanadıyla bu konuları görüşmeye başladık. Özellikle yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusundaki çabalarımız devam etmekte. Kalıcı barışın sağlanması konusunda da çalışmalarımız devam edecek.
    Günün önemli manşetleri


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Hakan Fidan

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