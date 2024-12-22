Son dakika| Bakan Fidan: 'PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir'

Suriye'de Esad rejimin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi. Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.

Bakan Fidan ve Şara, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

Tarihin doğru tarafında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Türk halkı ve devleti her zaman sizin yanınıza olacaktır. görüşmede Suriye'de istikrarın öneminin altını çizdik.

Suriye'nin bütün etnik ve dini mezhep grupları daha mutlu ve huzurlu olacak.

bugün Şam'dayım en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Bu zafer sizindir başka kimsenin değildir. Suriye tarihi bir fırsat yakaladı.

Bundan sonra Suriye'nin geleceğine siz karar vereceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye her zaman yanınızda olacaktır. Bu zafer Suriye'nindir, Suriye tarihi bir fırsat yakaladı. Görüşmede geçiş döneminin tamamlanmasının önemine değindik. Suriye'de güvenlik tesis edilmeli. Zaman bekle-gör dönemi değil.

PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek.