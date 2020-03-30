Son dakika! Bakan Gül açıkladı: Duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs önlemleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, alınan önlemler doğrultusunda duruşmaların 30 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Bakan Gül'ün açıklamasından satır başları:



Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak.

Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri, 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacak.

Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır.

(Kovid-19'la bağlantılı) Başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır.



