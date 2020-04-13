Son dakika: Bakan Gül'den koronavirüs açıklaması

Bakan Gl'ün açıklamasından satır başları:
Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.
Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.
5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.
14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.
Savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.