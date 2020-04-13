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Son dakika: Bakan Gül'den koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 13:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü hayatını kaybetti." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bakan Gül'den koronavirüs açıklaması

Bakan Gl'ün açıklamasından satır başları:

Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.

Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir.

5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır.

Savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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