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  4. Son dakika! Bakan Gül'den 'yargı bağımsızlığı' açıklaması!

Son dakika! Bakan Gül'den 'yargı bağımsızlığı' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır." diye konuştu.

Son dakika! Bakan Gül'den 'yargı bağımsızlığı' açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Gül, "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır." diye konuştu.

Bakan Gül'ün açıklamasından satır başları:

"(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı.

AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir.2019'da
AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e
gerilemiştir.

(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim.

2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140’tan 96’ya gerilemiştir. 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680’e geriledi.

2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu uyuşmazlıkların 230 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır. Böylelikle 400 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dosyayı arabulucular çözdü. 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ise 149 bin dosya arabulucuya sevk edilmiştir. Bunların 76 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır.

2019'da iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlık arabulucuya gitmiş, 230 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Bu, 400 mahkemenin yılda bakacağı iş demek.

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için tüm çalışmalar yapıldı. Bu konuda elbette yargı sonuçtur, olan hadiseyi cezalandırır ama ortak dileğimiz o kişi bu şiddete maruz kalmadan, yaralanmadan, saldırı yapılmadan bu işlerin önlenmesi."

Kaynak: AA

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adalet bakanlığı abdülhamit gül Yargı bağımsızlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yargıya atadığınız kişileri çok iyi biliyoruz, kimin hangi fikirde olduğunu bilmeyen yok. Sizin zamanınızda yargı saray kulu oldu dendiğinde kanunları uyguluyor diyorsunuz, Ergenekonda yargı TSK yı eritti bitirdi siz seyredip savcısı oldunuz, kimi inandıracaksınız, Cemaat liderlerinin ellerini öpüyorsunuz halen. Videolar basında şakır şakır yayınlanırken onlar bakan olmadan önceydi diye pişkin pişkin yorum yapıyorsunuz. Siz nasıl bir akılsınız.?
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