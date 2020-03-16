Son dakika: Bakan Gül koronavirüs önlemlerini açıkladı

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamasından satır başları:

HSK’nın almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir.

Yeni dava açma icra takibi gibi talepleri UYAP üzerinden yapma imkanı vardır. Ertelenen duruşmalar UYAP üzerinden duyurulacak.

60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir. Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak. Cezaevlerinde şu ana kadar virüs vakasına rastlanmadı.

Ceza ve infaz kurumlarına yeni girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır. Bir hastalık belirtisi varsa giriş yapılmamakta sağlık kurumlarına gönderilmektedir.

Avukatlar cezaevlerinde kapalı görüşe asgari gidecek.

Cezaevlerindeki mektup ve kitaplar gibi unsurların da 24 dsaat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilecektir.

Cezaevlerinde şu ana kadar pozitif virüs vakası görülmemiştir.

Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

Bütün noterlerde 24 saat boyunca ilaçlama yapılmıştır.

Resmi kurumlar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında hiçbir duyuruya itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz.

Sağlık bakanlığı adı altında dolaşıma sokulan sözde belge hakkında soruşturma başlatılmıştır.



