Son dakika | Bakan Kacır konuşma yaparken araya girdi, sözleriyle herkesi güldürdü! Devir teslim törenine Mustafa Varank'ın esprisi damga vurdu: "Ben say demedim, kendisi sayıyor"

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında devir teslim töreni neşeli anlarla başladı. Törendeki konuşmasında Mustafa Varank, "Bu görevler geçici. Bu bir takım çalışması" derken Bakan Kacır için " Ben işi layıkıyla yapacağına inanıyorum" düşüncesini dile getirdi. Öte yandan Bakan Kacır konuşma yaparken Varank'ın araya girerek yaptığı espri salondakileri güldürdü.

MUSTAFA VARANK: BU GÖREVLER GEÇİCİ, BU BİR TAKIM ÇALIŞMASI

Devir teslim töreninde konuşan Mustafa Varank şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini dün kamuoyuyla paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca bu görevi sürdürmemize, ona yol arkadaşlığa yapmamıza vesile olduğu için müteşekkiriz. Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yapmaya çalıştık.

Bu görevler geçici. Bu bir takım çalışması. Bu yolda bize destek olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Fatih bey aynı şuur, aynı sorumlulukla görevi yerine getirmeye devam edecek. Buradaki tecrübesini başka bir görevli, bakanlık koltuğuyla devam ettirecek. Ben işi layıkıyla yapacağına inanıyorum.

Aziz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyoruz. Eksiğimiz olur ama asla kötü niyetle hareket etmedik."

BAKAN KACIR: ÇITA ÇOK YÜKSEK, FARKINDAYIZ

Varank'ın ardından sözü alan Bakan Kacır'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Çok değerli bakanımıza ortaya koyduğu liderlik ve bizlere yaptığı ağabeylik için ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum.

Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Sayın bakanım siz geçtiğimiz 5 yıl boyunca ortaya koyduğunuz emekle bütün bunları Allah'ın izniyle elde ettiniz, milletimizin sevgisini kazandınız. Bizlere de örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Bu dönemde çok büyük gururları hep birlikte müşahede ettik. Togg 60 yıllık bir rüya, sizlerin öncülüğünde gerçekleşti. Uzaya İMECE'yi yine bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. KOSGEB'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, TEKNOFEST'leri bu dönemde gerçekleştirdik. Bunları şunun için saydım sayın bakanım, çıta çok yüksek, bunun farkındayız, bilincindeyiz. Biz yine beraber olacağız, bunun ümidindeyim. Allah bizleri aziz milletimize mahcup etmesin.

