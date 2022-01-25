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Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldı

25.01.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır" dedi.

Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldı

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Adil Karaismailoğlu
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