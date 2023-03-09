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  4. SON DAKİKA | Deprem sonrası çok tartışılmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan GSM şirketleri çıkışı: 'Gereğini yapacağız'

SON DAKİKA | Deprem sonrası çok tartışılmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan GSM şirketleri çıkışı: 'Gereğini yapacağız'

09.03.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz" dedi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca, "Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Deprem sonrası çok tartışılmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan GSM şirketleri çıkışı: 'Gereğini yapacağız'

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte konuştu. Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

(Deprem bölgesi) Buradan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz, her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız.

Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz.

Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak.

(Deprem bölgesindeki baz istasyonları) İlk 4 gün dışında deprem bölgesinde 350 mobil araçla haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün arttı.

Deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşımızı taşıdık.

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz.

Detaylar geliyor...

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Adıyaman Adil Karaismailoğlu gsm

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