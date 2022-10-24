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  4. Son dakika: Bakan Karaismailoğlu metrodaki son gelişmeyi duyurdu! 'Son aşamasına geldik'

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu metrodaki son gelişmeyi duyurdu! 'Son aşamasına geldik'

24.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir - Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Karaismailoğlu, metroda son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu metrodaki son gelişmeyi duyurdu! 'Son aşamasına geldik'

Son dakika haberi: Başakşehir - Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir metrosu bitme aşamasına geldi. Metroyla ilgili son durumu Bakan Karaismailoğlu açıkladı.

Karaismailoğlu, basın toplantısındaki konuşmasında "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik" diyerek metrodaki son gelişmeyi duyurdu.

"İBB'DEN DEVRALDIK, 28 AYDA YÜZDE 95'İN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

Karaismailoğlu'nun konuşmasından diğer satır başları şu şekilde:

  • Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda yüzde 5'ten yüzde 95'in üzerine çıkardık.

  • Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.

(AA)

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Adil Karaismailoğlu metro

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