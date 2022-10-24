Son dakika: Bakan Karaismailoğlu metrodaki son gelişmeyi duyurdu! 'Son aşamasına geldik'

Son dakika haberi: Başakşehir - Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir metrosu bitme aşamasına geldi. Metroyla ilgili son durumu Bakan Karaismailoğlu açıkladı.
Karaismailoğlu, basın toplantısındaki konuşmasında "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik" diyerek metrodaki son gelişmeyi duyurdu.
Karaismailoğlu'nun konuşmasından diğer satır başları şu şekilde:
Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda yüzde 5'ten yüzde 95'in üzerine çıkardık.
(AA)