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Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar

12.12.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada 2023 yılı için yük taşıma hedefinin 50 milyon olduğunu açıkladı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, "Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TBMM'de açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"50 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

"Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz. Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız.

Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz.

"TÜRKSAT 5B UYDUSUNU SPACEX FALCON 9 ROKETİYLE UZAYA GÖNDERİYORUZ"

TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 6:58’de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atarak projemize başladık."

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Adil Karaismailoğlu
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