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Son Dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve kredi başvuruları başladı

05.11.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığı belirtildi.

Son Dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." ifadelerini kullandı.


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KYK Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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