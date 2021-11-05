Son Dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." ifadelerini kullandı.

Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın.



Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.



???? https://t.co/azbjFfiPm8 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 5, 2021



