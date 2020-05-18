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  4. Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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