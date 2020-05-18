Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

Bakan Kasapo\u011flu, 19 May\u0131s Atat\u00fcrk'\u00fc Anma, Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131'n\u0131n Kovid-19 salg\u0131n\u0131 nedeniyle dijital ortamda kutlan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u0130\u015fte Benim Stilim'le \u00fcne kavu\u015fmu\u015ftu! Hepsini bir bir itiraf etti\u00d6zdemir'den fla\u015f FET\u00d6 a\u00e7\u0131klamas\u0131: Ciddi sald\u0131r\u0131 alt\u0131nday\u0131mMigren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?