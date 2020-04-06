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  4. Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan nisan ayı burs ve kredi açıklaması

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan nisan ayı burs ve kredi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan nisan ayı burs ve kredi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Bakan Kasapoğlu burs ve kredi

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