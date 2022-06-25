Son dakika! Bakan Kirişci Marmaris'teki orman yangınında son gelişmeyi duyurdu: "İlerleyen günlerde de devam edecek"

Güzel haberi paylaşmak üzere bir aradayız. Sayın cumhurbaşkanımızın dünkü ziyaretlerinde sizlerle paylaşmış olduğu o ihtiyatlı ifadelerini artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip ve soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek sözlerime başlamak isterim. Bütün aziz milletime geçmiş olsun demek istiyorum.

Yangınla ilgili en büyük tesellimiz herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır ama doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda tabii ki elimizde kesin bir belge ve bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek ama insan can kaybı noktasında bir kaybımız olmadığını ifade etmek istiyorum.