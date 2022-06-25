Son dakika! Bakan Kirişci Marmaris'teki orman yangınında son gelişmeyi duyurdu: "İlerleyen günlerde de devam edecek"

Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edecek. Yangınla ilgili son durumu Bakan Kirişci Marmaris'ten paylaştı. Kirişci, "Yangınla ilgili en büyük tesellimiz herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır" diye konuştu. Bakan Soylu ise " Eğer zamanında müdahale edilmeseydi çok riskliydi" diye konuştu ve muhalefete yangın konusundaki söylemleri üzerinden tepki gösterdi.
Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:
Güzel haberi paylaşmak üzere bir aradayız. Sayın cumhurbaşkanımızın dünkü ziyaretlerinde sizlerle paylaşmış olduğu o ihtiyatlı ifadelerini artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip ve soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek sözlerime başlamak isterim. Bütün aziz milletime geçmiş olsun demek istiyorum.
Yangınla ilgili en büyük tesellimiz herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır ama doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda tabii ki elimizde kesin bir belge ve bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek ama insan can kaybı noktasında bir kaybımız olmadığını ifade etmek istiyorum.
1 Mart'tan bu yana toplam 13 bin 384 ton su atılmışken bu yangın vesilesiyle 12 bin 412 ton atılmıştır.
Dün öğleden sonra büyük oranda kontrol altına alınmıştı. 72 saatin altında bu sürecin kontrol altına alınma noktasında tamamlandığını söyleyebiliriz.
Geceleyin orman alanlarına girip bu mücadeleyi veren dünyada başka bir ülke yoktur desek bunu aziz milletimize lütuf olarak değil, hakkın teslimi olarak abartmadan söylemiş oluruz.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:
Bu yangın çok riskli bir yangındı. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi çok riskliydi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum