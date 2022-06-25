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Son dakika! Bakan Kirişci Marmaris'teki orman yangınında son gelişmeyi duyurdu: "İlerleyen günlerde de devam edecek"

25.06.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde pazartesi gece saatlerinde başlayan orman yangınında son gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı. Sözlerine "Güzel haberi paylaşmak üzere bir aradayız" diyerek başlayan Kirişci, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yangının riskini ve zamanında müdahalenin önemini vurguladı.

Son dakika! Bakan Kirişci Marmaris'teki orman yangınında son gelişmeyi duyurdu: "İlerleyen günlerde de devam edecek"

Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edecek. Yangınla ilgili son durumu Bakan Kirişci Marmaris'ten paylaştı. Kirişci, "Yangınla ilgili en büyük tesellimiz herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır" diye konuştu. Bakan Soylu ise " Eğer zamanında müdahale edilmeseydi çok riskliydi" diye konuştu ve muhalefete yangın konusundaki söylemleri üzerinden tepki gösterdi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN İHTİYATLI İFADELERİNİ REVİZE EDİP..."

Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

  • Güzel haberi paylaşmak üzere bir aradayız. Sayın cumhurbaşkanımızın dünkü ziyaretlerinde sizlerle paylaşmış olduğu o ihtiyatlı ifadelerini artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip ve soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek sözlerime başlamak isterim. Bütün aziz milletime geçmiş olsun demek istiyorum.

  • Yangınla ilgili en büyük tesellimiz herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır ama doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda tabii ki elimizde kesin bir belge ve bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek ama insan can kaybı noktasında bir kaybımız olmadığını ifade etmek istiyorum.

  • Şu anda bizim konuşmamızı kesen herhangi bir helikopter veya hava aracı yok. Bu bizim yangını kontrol altına aldığımızı gösteriyor.

"DÜNYADA BAŞKA BİR ÜLKE YOKTUR"

  • 1 Mart'tan bu yana toplam 13 bin 384 ton su atılmışken bu yangın vesilesiyle 12 bin 412 ton atılmıştır.

  • Dün öğleden sonra büyük oranda kontrol altına alınmıştı. 72 saatin altında bu sürecin kontrol altına alınma noktasında tamamlandığını söyleyebiliriz.

  • Geceleyin orman alanlarına girip bu mücadeleyi veren dünyada başka bir ülke yoktur desek bunu aziz milletimize lütuf olarak değil, hakkın teslimi olarak abartmadan söylemiş oluruz.

  • Soğutma çalışmaları bittikten sonra önce kendi içinde, kendi kendine ağaçlanmasına müsaade edeceğimiz alanlar için bu çalışmalar yürütülecek. Fidan dikme çalışmalarımız da olacak.

"ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMESEYDİ ÇOK RİSKLİYDİ"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

  • Bu yangın çok riskli bir yangındı. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi çok riskliydi.

  • Herkesin elindeki imkanı ve gayretini vatandaşlarımız görüyor. Kar yağar, deprem olur, yağmur yağar; beyefendiler başka yerde, tatildeler. İlk gece şu sandalyenin üzerinde 1 saat ya uyuduk ya uyumadık. Bu bizim görevimiz. Bir orman yangınına bir siyasi muhalefet geldiği zaman toplumu tahrik etmezdi eskiden.
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